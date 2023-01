Foi um ataque total ao Governo. A forma como os sucessivos executivos de António Costa têm tratado os professores esteve na berlinda, com a oposição a criticar as atuais negociações com os sindicatos, considerando-as insuficientes para resolver os problemas do setor. No debate de urgência no Parlamento, pedido pelo Chega para falar de greves e professores, o ministro da Educação garantiu que se mantém em “diálogo construtivo” com os docentes, enumerando as propostas que foram enviadas na véspera aos sindicatos.

João Costa não levou novidades ao Parlamento — até porque foram todas reveladas na quarta-feira —, reafirmando as promessas que tem feito desde que assumiu a pasta: quer acabar com aquilo a que chama “professores de casa às costas” e para isso, defendeu, irão contribuir as propostas levadas à terceira ronda de negociações, que arrancou no dia 18 e continua no dia 20.

