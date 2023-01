O marinheiro que se deixa levar para uma ilha que é sua tem o conhecimento necessário para, naquela porção de terra rodeada por água, tratar de se manter vivo. Virar um náufrago só acontece aos que esbarram nos obstáculos de mares nunca antes navegados.

O Santa Clara, a defender a honra do Atlântico do qual faz casa, deixou o Benfica causar-lhe náuseas tal o balanceamento que deu à embarcação em que ambos de colocaram. Roger Schmidt, recordou o treinador das águias na antevisão, visitava os Açores pela primeira vez. Sem mapa talvez não se aguentasse, mas contou com um rendimento assinalável dos seus pupilos para o guiarem.

Desde logo, Enzo Fernández tirou um cruzamento cuja execução que não falhou qualquer milímetro em relação ao sítio onde a queria colocar. Aursnes (9′) cabeceou e o Benfica estava na frente.

Gonçalo Ramos assumiu com Roger Schmidt um posicionamento que não vinha sendo seu nas épocas transatas. O internacional português reside mais tempo no interior da área, abdicando de um estilo de jogo mais combinativo. Foi essa condição de homem de área que o levou ao Mundial e a relegar Cristiano Ronaldo para o banco de suplentes da seleção. Nos Açores provou que, para fortalecimento das estatísticas, o papel não lhe assenta nada mal. Contra o Santa Clara, Gonçalo Ramos (16′) alargou a vantagem, somando o terceiro golo em dois jogos.

O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, a fazer a segunda partida à frente da equipa, não aguentou muito mais sem mexer no onze. À meia-hora de jogo, o técnico já estava a retirar MT e a colocar Ricardinho, tal era a insatisfação. A partir daí, o ritmo abrandou.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Santa Clara-Benfica, RESULTADOOOOO 17.ª jornada da Primeira Liga Estádio de São Miguel, Açores Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Santa Clara: Gabriel Batista, Diogo Calila, Boateng, Ítalo, Paulo Henrique, MT (Ricardinho 29′; Rildo 74′), Adriano, Misao (Bobsin 64′), Gabriel Silva, Bruno Almeida (Costinha 74′) e Matheus Babi (Tagawa 64′) Suplentes não utilizados: Ricardo Fernandes, Quintillà, Bruno Jordão e Paulo Eduardo Treinador: Jorge Simão Benfica: Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Morato, Álex Grimaldo, Florentino (Neres 64′), Enzo Fernández, , Draxler (João Neves 82′), João Mário (Chiquinho 64′), Frederik Aursnes (Gonçalo Guedes 64′) e Gonçalo Ramos (Musa 90′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo e Gil Dias Treinador: Roger Schmidt Golos: Aursnes (9′) e Gonçalo Ramos (16′) Ação disciplinar: cartões amarelos a Ítalo (30′), Aursnes (50′), Morato 53′)

O Benfica não contava com Otamendi, castigado, e Rafa Silva, ainda a resolver uma lesão muscular. Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup não constaram da ficha de jogo, reforços de inverno que carecem de adaptação ao clube da Luz. No entanto, Roger Schmidt teve no banco de suplentes Gonçalo Guedes. Com o resultado a favor dos encarnados, a expectativa dos adeptos passara a ser ver o regresso do avançado formado no Benfica ser consumado.

Até lá, ia-se destacando Enzo Fernández, o médio descomplicador do Benfica, que assistiu no primeiro golo e fez um exímio passe a rasgar no segundo. Draxler atuou nas costas do avançado e foi Aursnes que abriu mais à esquerda no 4x2x3x1 encarnado. Do lado do Santa Clara, Gabriel Silva tentava, em velocidade, levar os açorianos para a frente e instalar o conjunto insular, em 4x3x3, no ataque.

Gonçalo Guedes (80′) acabou mesmo por somar os primeiros minutos no regresso ao Benfica e a tempo de fechar as contas. Num movimento típico em que traz a bola da esquerda para dentro, do qual os benfiquistas, seis épocas depois, por certo, não esqueceram, rematou para o terceiro e último golo do jogo.

Com a derrota por 3-0, o Santa Clara vai continuar no lugar de playoff de despromoção numa posição delicada na luta pela permanência no principal escalão do futebol português. O Benfica, depois do empate no dérbi com o Sporting, regressa às vitórias e cimenta o primeiro lugar do campeonato antes da ida a Paços de Ferreira a meio da semana.