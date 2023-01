Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O envio de tanques e armas de ataque para a Ucrânia continua a estar no centro das atenções ao 333.º dia de guerra entre Moscovo e Kiev. De um dos aliados de Putin chegou às primeiras horas da manhã um aviso sobre a possibilidade de uma “catástrofe global” caso sejam enviadas armas de ataque para a Ucrânia.

Vyacheslav Volodin, o líder da Duma e aliado de Putin, deixou alertas sobre como o apoio dos Estados Unidos e da NATO à Ucrânia está a encaminhar o mundo para “uma guerra terrível”. “Se Washington e os países da NATO fornecerem armas que podem ser usadas para atingir cidades civis e tentar capturar os nossos territórios, como eles ameaçam, vai levar a medidas de retaliação usando armamento mais poderoso”, escreveu no canal do Telegram.

O envio de armas, especialmente tanques, para a Ucrânia continuou a ser motivo de pressão para a Alemanha – da Polónia chegaram críticas à “atitude inaceitável” do governo de Scholz. Do lado do chanceler, que esteve em Paris num encontro com Emmanuel Macron, ficou a garantia de que Berlim está disponível para “continuar a apoiar a Ucrânia”.

