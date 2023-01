O número de desempregados inscritos no IEFP subiu pelo quinto mês consecutivo em dezembro, confirmam dados divulgados esta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Entre novembro e dezembro, o número de pessoas sem emprego aumentou em 10.282 (3,5%), para 307.005. É, por outro lado, uma diminuição de 11,8% em relação ao período homólogo.

O ministério destaca que as 307.005 pessoas desempregadas (inscritas no IEFP) em dezembro foi o mais baixo, nesse mês, nos últimos 30 anos – é uma queda de 11,8% face a dezembro de 2021. Também quando se compara com dezembro de 2019, ou seja, no período pré-pandemia, a redução é de 1,1% (-3.477 pessoas).

Porém, a tendência desde agosto é para um agravamento de mês para mês. Entre novembro e dezembro de 2022, há mais 10.282 pessoas desempregadas, um aumento de 3,5%.

O ministério também destaca que o desemprego jovem foi, em dezembro de 2022, o mais baixo, nesse mês, desde que há registo – com uma diminuição em cadeia de -1,6%. Em dezembro havia 32.426 jovens em situação de desemprego, menos 0,5% do que o valor de dezembro de 2019.

Já o desemprego de longa duração teve uma diminuição de 28,8% face a dezembro de 2021 (menos 49.351 pessoas). Estavam nesta situação, em dezembro, 121.723 pessoas, mais 0,3% do que em novembro de 2022.