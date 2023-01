Um novo relatório militar dos serviços de inteligência ucranianos revela informações detalhadas sobre as capacidades do grupo Wagner, organização mercenária comandada pelo oligarca Yevgeny Prigozhin cuja ação tem sido decisiva nos recentes avanços militares russos na Ucrânia. O documento, datado de dezembro de 2022, explica que a maior ameaça do grupo assenta na sua eficácia em situações de combate em proximidade e, segundo o documento, na disponibilidade para suster baixas significativas.

“As morte de milhares de soldados Wagner não interessam à sociedade russa. As unidades de assalto não batem em retirada sem ordens superiores (…) a retirada não autorizada de uma equipa, a menos que estejam feridos, é punida com execução sumária imediata”, diz o relatório, citado pela CNN Internacional.

