Em atualização

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detetou esta madrugada um sismo com magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro próximo das ilhas cabo-verdianas de Santo Antão e de São Vicente, não sendo conhecidas consequências materiais ou vítimas.

De acordo com informação do USGS, o epicentro do sismo foi registado a uma profundidade de 10 mil metros, a 75 quilómetros de distância de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, e 75,2 quilómetros do Mindelo, São Vicente, tendo ocorrido às 03h16 locais (mais uma hora em Lisboa).

O sismo foi sentido em várias ilhas de Cabo Verde, além de Santo Antão e São Vicente, conforme relatos de vários populares na comunicação social cabo-verdiana ao início da manhã.

Há relatos ainda da ocorrência de pequenas derrocadas de pedras, mas sem danos materiais ou vítimas confirmadas até ao momento.