(Em atualização)

A secretaria de Estado da Agricultura foi extinta. Segundo um decreto-lei publicado esta sexta-feira em Diário da República, que “altera o regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional”, a ministra da Agricultura e da Alimentação “é coadjuvada no exercício das suas funções pela Secretária de Estado das Pescas”. Até agora, a ministra era coadjuvada pela Secretaria de Estado das Pescas e pela Secretaria de Estado da Agricultura. A decisão surge após a polémica que culminou com a demissão de Carla Alves.

Carla Alves demitiu-se no passado dia 5 de janeiro, pouco mais de 24 depois de ter sido nomeada. A demissão aconteceu na sequência das notícias sobre o arresto de várias contas bancárias. A ministra da Agricultura foi ouvida entretanto no parlamento sobre o caso, na semana passada. Na audição, afirmou ter tido conhecimento sobre as contas arrestadas apenas pela comunicação social.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) já reagiu à extinção da secretaria de Estado. “Estou a ser surpreendido hoje. Isto significa que há um recado do Governo para os agricultores se dedicarem à pesca”, acusou, ao final da manhã desta sexta-feira, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, num evento do Partido Popular Europeu sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, em Lisboa.

“A ministra tinha três secretários de Estado, passa a ter um que não é da agricultura, não tem que ver com o território, tem que ver com as pescas. Não tenho nada contra a pesca, que é um setor muito importante da economia, mas a agricultura também era. Esta é uma situação inqualificável, que reforça a contestação dos agricultores. Vamos continuar na rua ate o ministério ter a dignificação digna de um país da UE. Não há competência no ministério. A ministra é incompetente, não consegue lidar com os assuntos da PAC. O caminho é para a destruição do ministério”, concluiu.

Ainda esta quinta-feira, no arranque de uma onda de protestos dos agricultores que vai percorrer o país, o líder da CAP tinha abordado o tema. “Nós perguntámos à senhora ministra quando é que vai ter um secretário de Estado, disse que quando for preciso. Então agora não é preciso? O Ministério da Agricultura tinha três secretários de Estado, tinha um das florestas, tinha um para o desenvolvimento rural, tinha um para os assuntos gerais da agricultura, nem esse agora tem. O que é que é sobra?”, atirou, destacando que com esta opção “vão desmanchar ainda mais o Ministério da Agricultura“.