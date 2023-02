A ministra Ana Mendes Godinho e a Caixa Geral de Aposentações estão a esconder a lista dos 298 beneficiários da pensão mensal vitalícia atribuída a ex-titulares de cargos políticos, noticia o jornal Correio da Manhã.

A decisão da ministra da Segurança Social manteve-se mesmo após uma decisão da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), um órgão independente que emite pareceres não vinculativos sobre o acesso aos documentos da administração, ter declarado que tal informação não deve ter o estatuto de “acesso reservado” que Mendes Godinho impôs, recusando assim o acesso à mesma por parte da comunicação social. Isto porque se trata de um apoio social “auferido pelo exercício de funções públicas” pago com “dinheiros públicos”.

A posição da ministra da Segurança Social contrasta com a decisão do seu antecessor. Confrontado com um anterior parecer da CADA, Vieira da Silva disponibilizou a informação em agosto de 2016.

A CGA, a quem a ministra remeteu o parecer da CADA, defende só pode divulgar os dados, que diz conterem “dados pessoais”, após o “consentimento dos seus titulares”.

Por outro lado, alega ainda aquela entidade pública que não possui nenhum “documento que contenha” os nomes e os valores pagos a título da subvenção mensal vitalícia. Tal lista, conclui a CGA, terá de ser criada através de “desenvolvimentos informáticos” que não estão previstos no “plano de actividades da entidade.”

Os últimos dados disponíveis sobre a lista dos beneficiários e dos respetivos valores (que duplicam quando o beneficiário faz 60 anos) indicam a existência de 298 beneficiários. Entre eles estão Armando Vara e José Sócrates.

O caso de Vara, que já cumpriu pena de prisão no processo Face Oculta, é um dos casos em que o valor da subvenção duplicou: de um valor inicial de 2.014 euros passou, após o ex-ministro ter feito 60 anos, para os 4.590 euros.