As tentativas dos construtores chineses em registar cópias descaradas dos modelos europeus e norte-americanos são por demais conhecidas, revelando falta de criatividade e de respeito pelos rivais. Desta vez, a vítima foi o Mini original, desenhado por Sir Alec Issigonis e fabricado entre 1959 e 2000. A Beijing Estek Technology copiou integralmente o Mini de 1959 e enviou-o para o registo de Propriedade Intelectual do Estado Chinês, como seu.

A Estek é sobretudo uma importante empresa especializada na produção de semicondutores, os tradicionais chips, que assim pretendia entrar em força no mercado dos veículos eléctricos com um modelo repleto de história, pequeno e ágil, ideal para as cidades e arredores.

A tentativa de registo do histórico veículo britânico como propriedade intelectual dos chineses colidiu com a vontade de um fabricante germânico, a BMW, actual dona da Mini, que adquiriu em 1996 juntamente com tudo o que pertencia ao Rover Group, algumas marcas menores como a MG e a própria Rover, mas igualmente a mítica Land Rover, fabricante do incontornável Defender e dos luxuosos Range Rover.

Perante a oposição da BMW, a tentativa de registo do Mini inglês como chinês não foi bem sucedida, para o que deve ter contribuído os fortes investimentos que o grupo alemão tem na China. Mas a chinesa Estek pode não ficar por aqui, uma vez que tem três meses para apelar da decisão original. Resta aguardar pela decisão, recordando que outra empresa chinesa conseguiu registar uma cópia do Carocha.