A Lucid, o construtor que muitos consideram produzir a berlina eléctrica mais luxuosa e potente do mercado, não conseguiu evitar participar na guerra de preços em que se transformou a venda de veículos eléctricos. Nem todas as marcas aderiram a este movimento originado pela Tesla, mas as que o fizeram visam não só garantir que conseguem escoar a totalidade da sua produção, importante numa fase em que estão a incrementar a capacidade instalada, como ainda impedir que a marca dirigida por Elon Musk continue a ganhar vantagem neste segmento.

Para não perder competitividade, a Lucid anunciou que ofereceria aos seus clientes uma redução de 7500 dólares nos Lucid Air Touring e Lucid Air Grand Touring, campanha que se vai manter até 31 de Março, pelo menos para já. Como a gama Lucid Air propõe versões que oscilam nos EUA entre 87.000 e 249.000 dólares, antes de impostos, esta é uma forma do fabricante compensar os clientes por estarem fora do limite para acesso às ajudas estatais concedidas a quem compra veículos eléctricos no mercado norte-americano.

O construtor já está presente em alguns países europeus, mas não há notícias de descontos no Velho Continente, excepção para os associados às compras através da financeira da marca, como já anunciámos no final de Dezembro.

Certamente os clientes agradecerão a atenção, mas atendendo aos preços elevados dos modelos da marca, a redução proposta de 7500$ equivale apenas a um desconto de 7% no Air Touring e de 5,4% no Air Grand Touring. Se isto torna os carros mais competitivos, não é um desconto determinante, uma vez que a própria marca já procedia a reduções de preços similares caso os clientes recorressem a aquisições através dos serviços financeiros associados ao construtor.

No mercado norte-americano, os veículos devem ter o seu preço de venda antes de impostos abaixo de 55.000$, caso se tratem de berlinas, para ter direito às ajudas do Governo federal. O valor de acesso às ajudas sobe para 80.000$ se forem SUV.

