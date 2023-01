Tudo indica que os fabricantes de veículos eléctricos enveredaram por uma guerra de preços de que só o consumidor tem a ganhar. De momento, esta tentativa de reduzir os custos para os clientes, o que aumentará as vendas mas diminuirá as margens de lucro, parece ser exclusiva dos construtores que avançaram primeiro para os veículos sem restrições, isto é, com plataformas, motores e baterias, para maximizar a eficiência e a rentabilidade. Depois da Tesla dar o exemplo, ao reduzir o preço dos seus Model 3 e Model Y na generalidade dos mercados, com ênfase para o americano, chinês e europeu, eis que a Lucid se junta a este movimento de redução dos preços dos veículos eléctricos.

Eléctricos mais baratos é uma estratégia que favorece sobretudo os clientes, democratizando a tecnologia. Mas quem realiza o corte nos preços sem comprometer a sua rentabilidade, embora reduza as suas margens de lucro, coloca igualmente uma pressão enorme sobre a concorrência, que se verá obrigada a acompanhar os preços mais baixos. Até agora, mais ninguém acompanhou a posição a Tesla, excepção feita para a Lucid.

Com apenas um modelo no mercado, a berlina topo de gama Air, a Lucid decidiu acompanhar os cortes da sua rival com uma redução de preço de 7500 dólares (no mercado dos EUA), através da Lucid Finantial Services. Daqui para a frente, cada cliente que recorra aos serviços financeiros da marca passa automaticamente a usufruir do mencionado desconto.

Curiosamente, esta redução de custos surge cerca de um ano depois de a Lucid ter aumentado o preço dos seus Air, que viram o preço subir entre 10 e 15 mil dólares, com o incremento a depender da versão e do nível de equipamento.