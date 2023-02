Já começou a contagem decrescente para a cerimónia em que Carlos III será coroado, a 6 de maio. A mais recente novidade é a apresentação do emblema da coroação. O design reflete o gosto do Rei pela Natureza e conta com flora das quatro nações do Reino Unido a formarem uma coroa de St. Edward. O design é da autoria de Jony Ive, antigo designer da Apple.

O Palácio de Buckingham divulgou o emblema da Coroação (The Coronation Emblem) e é uma homenagem à devoção que Carlos sempre teve pela Natureza. O design conta com a rosa de Inglaterra, o cardo da Escócia, o narciso do País de Gales e o trevo da Irlanda do Norte.

Os desenhos destas flores e plantas formam uma coroa, simbolizando a coroa de St. Edward, a joia que apenas é usada nas coroações. As cores do emblema são o vermelho, azul e branco da bandeira (union flag), segundo explica o site da Família Real.

O autor do emblema é o designer britânico Jony Ive e o seu coletivo criativo LoveFrom. “É uma honra poder contribuir para esta notável ocasião nacional e a nossa equipa está muito orgulhosa deste trabalho. O design foi inspirado no amor do Rei Carlos pelo planeta, natureza e a sua profunda preocupação pelo mundo natural”, disse Ive citado no site da Família Real.

“O emblema expressa o otimismo feliz da primavera e celebra o início de uma nova era Caroleana [Carolean era é o reinado de um Rei Carlos] no Reino Unido. A modéstia delicada destas formas florais combinadas para definir um emblema que reconhece tanto a alegria como a profunda importância desta ocasião.”

Ive fez uma carreira na Apple entre 1997 e 2019 onde foi Chief Design Officer e ajudou a criar produtos tão famosos como iPod e o iPad, segundo acrescenta o Times. Tem também mais de 14 mil patentes nas áreas de user interface e design de hardware.

Deixou a Apple para fundar com o designer industrial Marc Newson o coletivo criativo LoveFrom, que reúne pessoas de diferentes áreas (do design, arquitetura, música, cinema ou literatura). Hoje o coletivo tem estúdios em Londres e San Francisco.

Sir Jony Ive foi distinguido como Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. esta não é a primeira vez que trabalha com o Rei Carlos. Já no passado, Ive e a sua equipa LoveFrom trabalharam como o então príncipe Gales numa iniciativa de nome Seal of the Terra Carta.

Foi nomeado Royal Designer para a Indústria em 2003, uma distinção atribuída pela British Royal Society of Arts ao designers de variadas áreas que se destacam pela qualidade do seu trabalho e o seu significado para a sociedade. É membro honorário da Royal Academy of Engineering desde 2006 e doutoramentos honorários da universidades de Oxford, Cambridge e da Royal College of Art, onde é reitor desde 2017.

A coroação de Carlos III vai acontecer no dia 6 de maio e as celebrações durarão três dias. Além da cerimónia na Abadia de Westminster que vai coroar o novo Rei, haverá também um concerto no Castelo de Windsor. Há um site dedicado a este evento, onde toda a informação sobre o tema pode ser consultada.