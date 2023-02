[Em atualização]

Um incêndio numa fábrica de cortiça em Fiães, Santa Maria da Feira, que chegou a mobilizar 55 operacionais e 19 viaturas, foi dado como dominado, segundo avançou ao Observador fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

O alerta para o fogo, no distrito de Aveiro, foi dado às 11h59 e começaram para ser enviados para o local, pelas 12h50, 33 operacionais, apoiados por 11 viaturas, afirmou ainda o comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

O dispositivo foi reforçado e as chamas foram dadas como controladas ao início da tarde. Estiveram envolvidos no combate do incêndio um total de 55 elementos dos bombeiros, que contaram com o apoio de 19 viaturas.