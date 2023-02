“Temos que ser perfeitos e talvez nem isso seja suficiente” dizia o treinador do Lecce, Marco Baroni, antes da partida com a AS Roma da jornada 22 da Serie A. Não foi preciso o técnico tornar-se na primeira pessoa a constatar a existência da perfeição para que, ao contrário do que o técnico temia, levar um bom resultado do duelo.

Ao invés, os contributos da combatividade e da solidez talvez tenham sido mais importantes do que um percurso sem erros. Já era de esperar, quando um treinador diz “essa é a beleza destas partidas: queremos estar bem num grande palco”, eram de esperar dificuldades para José Mourinho e Rui Patrício. A dupla de portugueses sentiu-as e o 1-1 obrigou ambos a deixarem dois pontos no Estádio Via del Mare.

O cenário até parecia ideal para a AS Roma obter um resultado postitivo. A equipa vinha de uma vitória frente ao Empoli por 2-0. Além disso, resolvido o caso de Zaniolo (transferido para o Galatasaray) que motivou ameaças de morte ao jogador por parte dos adeptos e que causou problemas internos devido à pressão do jogador para deixar o clube, José Mourinho teve direito a mais boas notícias. Wijnaldum voltou a ser opção para o treinador português depois de recuperar de uma fratura na tíbia e somou minutos no encontro.

No entanto, o Lecce saiu em vantagem, deixando tudo mais complicado. Roger Ibañez (7′), na sequência de um canto, acabou a colocar a bola dentro da própria baliza, deixando a equipa da capital italiana em desvantagem.

A AS Roma reagiu. Também através de um campo, os comandados do Special One conquistaram um penálti devido a mão na bola de Strefezza dentro de área. Dybala (17′), da marca dos 11 metros, empatou o encontro.

Os romanistas tentaram uma cambalhota no marcador que confirmasse o domínio que a equipa demonstrava. Tammy Abraham bem tentava, mas o guarda-redes do Lecce, Falcone, negou-lhe o golo três vezes.

Dessa forma, estava consumada a perda de pontos que complica a vida da AS Roma na luta pelos lugares de Liga dos Campeões. O Lecce segue numa tendência ascendente e ganha um importante ponto na luta pela manutenção.