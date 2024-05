O comboio suprimido que dá razão à CDU e a memória de Estrasburgo a 57 horas de distância

Desinvestimento? “Não é por falta de competência, é falta de vontade política”

Já na Reboleira, depois de concluída a iniciativa, João Oliveira tem ainda tempo para fazer declarações aos jornalistas, junto a uma comitiva que o aguarda à porta da estação com bandeiras e gritos que entoam o nome da CDU. Questionado sobre o que retira da experiência, descreve os pontos que fazem falta ao setor dos transportes no país: investimento público na modernização da infraestrutura ferroviária e aumento da oferta de comboios, recorrendo à produção nacional para corresponder às necessidades das populações.

Para João Oliveira, as verbas que vêm do PRR “dificilmente resolverão” qualquer problema, porque as necessidades de investimento “vão muito para lá da disponibilidade”. Além disso, garante, é preciso pensar mais além: “Não podemos continuar a depender dos fundos comunitários para realizar os investimentos que têm de se fazer. É essencial que esse investimento seja feito em função das necessidades que o país tem e do desenvolvimento que queremos ter no nosso próprio país, não condicionados aos critérios do défice das restrições orçamentais que a União Europeia nos impõe.

Critica ainda o anterior governo, criticando as “bandeiras políticas e promessas” que nunca foram concretizadas. “Precisamos é de bandeiras que nas estações ferroviárias dêem sinal aos comboios para partir”, ironiza. Continua, dizendo que os últimos executivos trazem “anúncios e propaganda” com poucos resultados nas alterações estruturais que têm de ser feitas.

E não é por falta de competência que o setor não melhora, garante. Aliás, tratar assim o caso seria fazer um favor a quem, verdadeiramente, “não tem vontade política”. Sublinha que em Portugal, existe capacidade técnica de planeamento que, sendo aproveita, podia dar uma nova perspetiva em relação ao desenvolvimento dos transportes. “Não é por falta de competência que os nossos governos não têm tomado essas decisões, é por falta de vontade política, em alguns casos falta de vontade de enfrentar alguns condicionamentos no sentido contrário – é preciso coragem para os contrariar”.

A terminar, João Oliveira apresenta-se como o homem certo para dar voz a estas reivindicações em Bruxelas, mas nunca tendo “pretensões de ser a última bolacha do pacote”. O cabeça-de-lista da CDU às europeias lembra até uma outra viagem feita em 2021 por João Pimenta Lopes, atual deputado comunista no Parlamento Europeu. Na altura, percorreu de comboio a distância de Lisboa a Estrasburgo em cerca de 57 horas. O objetivo era mostrar o desinvestimento na ferrovia no país e também a fragilidade das ligações internacionais. A viagem de João Oliveira foi manifestamente mais curta, mas o candidato espera poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela CDU na Europa.