Para a Fenprof, chegou o momento de os professores dizerem ao Governo “não gozam mais connosco”. Durante aquela que diz ser “provavelmente a maior manifestação de sempre de professores e educadores em Portugal”, Mário Nogueira revelou o que é que a estrutura sindical vai negociar com o Ministério da Educação nos próximos dias 15 e 17 de fevereiro.

“O que estamos a negociar no Ministério são os concursos de professores, o que queremos negociar no Ministério é o tempo de serviço da carreira docente, são as vagas e as quotas na carreira, é a aposentação, é o regime de monodocência, são os técnicos especializados que são professores e é a mobilidade por doença dos professores”, afirmou o secretário-geral da Fenprof, perante a garantia de que o “Governo tem que dar muitos passos em frente”.

No entender de Mário Nogueira, não é aceitável que a “vinculação seja feita de uma forma que leva a ultrapassagens”, nem que não exista “respeito pela graduação profissional no âmbito da mobilidade interna”. Sob gritos de “não” e cânticos de “o tempo trabalhado não pode ser roubado“, o sindicalista questionou:

“Vamos aceitar que continuem a roubar um dia de serviço que os professores cumpriram nas escolas? Se não deixamos que roubem um dia, como podem roubar seis anos e meio, mais o tempo de espera nas vagas, mais o tempo das transições em 2010 e 2007? Não vamos aceitar nunca que desta negociação não saia a recuperação integral do tempo de serviço, ainda que faseada. O que não vamos aceitar é que o tempo de serviço trabalhado não seja contado.”

