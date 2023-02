“Houve uma quantidade significativa de pessoas abusadas que decidiram fazer o seu testemunho perante notícias que, em certos momentos, incluíram declarações de diversas figuras públicas que as deixaram ‘incrédulas’, considerando-as ‘insultuosas’, ‘revoltantes’ e ‘inadmissíveis’, pode ler-se no relatório da Comissão Independente. Em causa estão a polémica declaração de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o número de “vítimas de abusos não lhe parecer particularmente elevado” — que depois corrigiu e pelas quais pediu perdão; e as afirmações do bispo do Porto, Manuel Linda, sobre os abusos não serem um crime público e, por isso, não levar a denúncia — pelas quais também pediu desculpas; e as palavras de outras figuras públicas que desvalorizaram os abusos sexuais na Igreja.

Cerca de vinte pessoas, quase todas do sexo masculino, referiram explicitamente na sua resposta que tais comentários foram responsáveis diretos pelos seus depoimentos enviados posteriormente à Comissão, pode ler-se no relatório final entregue esta segunda-feira à Conferência Episcopal. Um sinal, escrevem os responsáveis, da “importância da televisão como meio de informação e influência na adesão à participação neste estudo”. E dão vários exemplos das denúncias que surgiram depois das polémicas declarações que foram sendo feitas.

Por causa das declarações infelizes do sr. Presidente da República. Fomos muito mais de 400. Muitos calámos, por medo, vergonha, por ter sido há tanto tempo… Mas não esquecemos e nunca esqueceremos.

Por revolta. A coisa já andava mal, agora de ontem com o Marcelo a falar, deu uma revolta que não sei explicar. Achava que não valia a pena falar, pois já muitos tinham falado por minha vez, mas assim não dá, é uma revolta que não se explica.

