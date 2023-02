É um fenómeno transversal a todas as classes sociais e está longe de se esgotar no caso de um “modesto pároco da aldeia a fugir à dureza da vida rural”. O perfil dos membros da Igreja suspeitos de terem praticado abusos sexuais sobre menores apresentam “várias dimensões” que os membros da Comissão Independente recomendam que se analise.

Para ilustrar a diversidade dos perfis distintos dos abusadores que chegaram à Comissão Independente através de centenas de testemunhos diretos de vítimas e pessoas que garantiam conhecer casos de abusos, foram apresentados esta segunda-feira, na Fundação Calouste Gulbienken, dois casos: o do pároco F. e do pároco P.

Caso F: o pároco que foi preso em França, mas voltou a Portugal (e à Igreja)

Nasceu em 1940 em Portugal e emigrou para França com a família. Estes dois momentos definiram o início da vida do pároco F. Após seguir para o seminário, foi ordenado sacerdote na década de 80. Depois, rebenta o escândalo: foi preso por “atividade sexual inadequada” contra dois rapazes de 11 e 13 anos. Foi declarado culpado com pena suspensa, sob obrigação de cumprir serviço comunitário e ser integrado na lista de agressores sexuais.

