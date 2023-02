Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito na Ucrânia.

“Se Putin vencer na Ucrânia, a mensagem para ele e para outros regimes autoritários é a de que a força é recompensada.” E é exatamente porque o Presidente russo não está com vontade de “negociar a paz”, que a NATO estará ao lado da Ucrânia o tempo que for preciso, segundo Jens Stoltenberg. A ideia é dar a Kiev “tudo o que precisa para vencer”, incluindo os desejados caças que o Presidente Zelensky tem pedido insistentemente aos aliados. As declarações do secretário-geral da NATO foram feitas ao início da tarde de segunda-feira, antes do encontro da Aliança Atlântica.

Os ministros da Defesa da NATO reúnem-se esta semana e a situação na Ucrânia é um dos principais temas da agenda. A entrega de caças vai ser debatida na terça-feira, embora Stoltenberg tenha frisado que se os membros da NATO entregarem aeronaves a Kiev, isso não significa que a Aliança Atlântica possa ser considerada parte ativa no conflito. O ucraniano Oleksii Reznikov, que tem a pasta da Defesa, junta-se aos restantes governantes nesse mesmo dia para o encontro do Grupo de Contacto para a Ucrânia, liderado pelos EUA, e para uma reunião com os ministros da NATO.

“Quase um ano depois da invasão, o presidente Putin não está a preparar-se para a paz. Está a lançar novas ofensivas. Portanto, devemos continuar a fornecer à Ucrânia o que ela precisa para vencer e para alcançar uma paz justa e sustentável”, sustentou Stoltenberg. “Juntos, atenderemos às necessidades urgentes da Ucrânia.”

