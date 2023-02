Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Uma das chefes financeiras do Distrito Militar Ocidental da Rússia (que pertence ao Ministério da Defesa), Marina Yankina, foi encontrada morta, esta quinta-feira, perto de um edifício na rua Zamshina, em São Petersburgo.

De acordo com a imprensa russa, o corpo da mulher de 58 anos foi encontrado por transeuntes. Estes chamaram as autoridades, que se deslocaram ao local, detalha a imprensa russa.

Marina Yankina terá caído da janela do 16.º andar do apartamento onde vivia, estando as autoridades a estudar a possibilidade de suicídio possivelmente por “problemas de saúde”, refere o Meduza, que também dá conta de uma alegada chamada ao ex-marido antes do momento da morte.

O conselheiro do ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, lembrou que a “sua morte não é a primeira entre os oficiais russos em cargos elevados no último ano”.

Marina Yankina, head of the financial department at Russian ministry of defense, was found dead.

She fell out of a window.

Her death is not the first among Russian high-ranking officials in the past year:https://t.co/bKfRyU86t9

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023