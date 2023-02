A escritora e política Natália Correia é homenageada esta quarta-feira numa exposição de arte contemporânea em Madrid, numa iniciativa paralela à feira ARCOmadrid, que decorre até domingo na capital espanhola, com a participação de 17 galerias portuguesas.

A exposição tem como título “A Desordem Necessária” e curadoria de Ana Cristina Cachola, resultando de “um diálogo transfronteiriço entre duas coleções” — António Cachola, do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e Helga de Alvear, da galeria com o mesmo nome de Madrid —, segundo a Embaixada de Portugal em Espanha, que organiza esta iniciativa.

A mostra estará na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid e em exposição estarão 21 artistas contemporâneos portugueses e uma espanhola.

A exposição insere-se na segunda edição da iniciativa “Artists Join the Embassy“, organizada pela Embaixada de Portugal em Madrid como evento paralelo à feira de arte contemporânea ARCOmadrid, e pretende promover artistas portugueses.

À semelhança do que sucedeu em 2022, serão convidados programadores, curadores, colecionadores e diretores de instituições internacionais para descobrirem arte portuguesa ou concebida em Portugal por uma artista espanhola”, indicou a Embaixada de Portugal em Madrid.

A edição do ano passado da iniciativa “Artists Join the Embassy” levou uma exposição de Ângela Ferreira à residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, “para a qual foram convidados, em parceria com a ARCOmadrid, colecionadores e diretores de museus internacionais que integram o programa VIP da feira” e “deste projeto resultou a aquisição de uma peça da artista pelo MACBA — Museu de Arte Contemporânea de Barcelona”, sublinhou a embaixada.

Este ano, a propósito da ARCOmadrid, a embaixada de Portugal promove também o lançamento do “Mapa de Artistas Portugueses nas Galerias Espanholas”, um roteiro com 31 artistas nacionais que são representados por 26 galerias de dez cidades espanholas (A Coruña, Badajoz, Barcelona, Madrid, Palma de Maiorca, Santander, Santiago de Compostela, Saragoça, Sevilha e Valência).

A Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid decorre este ano de 22 a 26 de fevereiro, tem como tema “O Mediterrâneo: Um Mar Redondo” e regressa a níveis de participação pré-pandemia, com 211 galerias de 36 países, incluindo 17 portuguesas, segundo a organização.

Há ainda 15 artistas nacionais expostos em galerias espanholas presentes na feira, segundo informação da Embaixada de Portugal em Madrid. Na 42.ª edição da ARCOmadrid são esperados cerca de 90 mil visitantes, um valor semelhante ao de 2020, a última edição sem impacto da pandemia de Covid-19.

Entre as 170 galerias do programa geral há 15 portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Miguel Nabinho, Monitor, Uma Lulik, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery, a Lehmann + Silva e a Quadrado Azul, do Porto.

A Galeria Foco, de Lisboa, entrará na secção “Opening”, e a Madragoa, também da capital portuguesa, estará na secção “Nunca o mesmo. Arte latino-americana”, com curadoria de Mariano Mayer e Manuela Moscoso, elevando a 17 o número total de galerias portuguesas presentes.

Participa ainda no programa geral a Jahn und Jahn, que tem base em Munique, na Alemanha, e também um espaço em Lisboa.

Com direção de Maribel López Zambrana, a 42.ª ARCOmadrid tem também um programa paralelo aos expositores, incluindo um fórum de debate dedicado à região do Mediterrâneo.

A ARCOmadrid, uma iniciativa com dupla natureza, sendo em simultâneo um espaço comercial e um espaço cultural, dedica os primeiros dois dias exclusivamente a profissionais e abre as portas ao público em geral a partir da tarde do dia 24, sexta-feira.