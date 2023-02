Olhando agora em retrospetiva, a fase final do Campeonato da Europa de 2017 acabou por ser quase um cartão de visita para tudo aquilo que o futuro acabaria por trazer. Por um lado, havia a parte da novidade, do fora do comum, de um momento histórico que ninguém sabia ao certo o que poderia representar. Por outro, e para o grupo de trabalho da Seleção, era bem mais do que isso – e nem mesmo a derrota inaugural frente à Espanha mexeu com os objetivos, seguindo-se uma vitória diante da Escócia e um encontro conseguido com a toda poderosa Inglaterra (1-2). Onde muitos ou quase todos viam um ponto de chegada, as jogadoras e a equipa técnica percebiam que era um mero ponto de passagem na ascensão de um projeto. Seis anos depois, o ponto mais alto foi alcançado com uma inédita qualificação para o Campeonato do Mundo.

Ao longo de duas décadas, o futebol feminino raramente viveu. Foi sobrevivendo. O talento estava lá, aquela paixão pelo jogo que se vê na atual Seleção era em tudo igual mas o investimento era pouco ou nenhum, os principais clubes estavam também afastados apesar do projeto do Sporting na década de 90 que durou um par de anos e o número de praticantes federadas deixava muito a desejar. Agora, nos últimos dez anos, tudo foi mudando. Na Seleção, que passou a competir por objetivos maiores. Nos clubes, que tiveram uma aposta forte que aumentou a competitividade da Liga e o número de jogadoras. Nas próprias atletas, que depois de uma primeira fase de maior êxodo para o estrangeiro têm sobretudo feito o movimento contrário para o país. A vitória frente aos Camarões na Nova Zelândia acabou por ser o melhor reflexo de tudo isso.

Depois da qualificação para o Campeonato da Europa de 2017 nos Países Baixos, com uma vitória frente à Escócia e duas derrotas com Espanha e Inglaterra, Portugal beneficiou do afastamento da Rússia pela UEFA no seguimento da invasão à Ucrânia para marcar de novo presença na fase final de um Europeu em 2022, com um empate com a Suíça e duas derrotas com Países Baixos e Suécia em Inglaterra. Em paralelo com isso, entre conquistas do Campeonato partilhadas por Sporting. Sp. Braga e Benfica, as encarnadas deram mais um passo em frente tornando-se a primeira equipa portuguesa de sempre a participar na fase de grupos da Liga dos Campeões, numa presença repetida em 2022/23 com duas vitórias e uma excelente imagem deixada com Barcelona (em casa) e Bayern. Agora, segue-se a primeira participação num Mundial, numa fase em que a Seleção ocupa o lugar mais alto de sempre no ranking das melhores equipas (22.ª).

“Acredito que uma nação avançada, moderna e justa tem de dar oportunidades iguais a homens e mulheres. Sei que o caminho que traçámos ao longo dos mais de dez anos de mandato da atual direção foi no sentido de criar essas mesmas condições de igualdade. É um trabalho que nunca está terminado, mas que tem sido feito de forma coerente, resiliente e participada. Mais do que um objetivo há muito perseguido por gerações e gerações de jogadoras e um ponto de chegada, acredito que esta brilhante qualificação, após vitória, por 2-1, sobre os Camarões, será o início de um caminho ainda mais ambicioso para o futebol português e para todas as meninas e mulheres que queiram jogar futebol de alta competição em Portugal. A vossa dedicação concretizou um sonho de mais de três décadas e colocou Portugal na única fase final que lhe faltava disputar em 108 anos de história”, comentou o presidente da Federação, Fernando Gomes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.