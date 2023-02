Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A 24 de fevereiro de 2022 as tropas russas cruzaram a fronteira ucraniana, dando início à “operação militar especial”, e no mesmo dia vários edifícios emblemáticos e governativos iluminaram-se com as cores da bandeira ucraniana, em sinal de solidariedade (солідарність). Na véspera do aniversário de um ano de guerra, o gesto repetiu-se em vários países europeus, como pode ser visto na fotogaleria que acompanha este artigo.

Esta quinta-feira, pela Europa fora, decorreram vigílias, protestos pela paz e manifestações de apoio à Ucrânia. Edifícios como a Assembleia da República, em Lisboa, foram iluminadas com as cores amarela e azul.

“Esta noite, a fachada do Palácio de São Bento está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, assinalando a solidariedade da Assembleia da República àquele país, quando se completa um ano do início da invasão da Rússia”, pode ler-se também na conta oficial da Assembleia da República no Twitter.

Esta noite, a fachada do Palácio de São Bento está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, assinalando a solidariedade da Assembleia da República àquele país, quando se completa um ano do início da invasão da Rússia. #Ucrania #palaciodesaobento #GuerraRusiaUcrania pic.twitter.com/ojBBmEMETN

Em Bruxelas o Parlamento Europeu e a sede da Comissão Europeia também foram iluminadas com as cores da bandeira ucraniana, num sinal de solidariedade com Kiev.

The European Parliament in Brussels is lit up in the colours of the Ukrainian flag tonight in solidarity with the country.

Parliament and the EU have stood with Ukraine ever since Russia launched its unjustified and illegal full-scale invasion on 24 February 2022. pic.twitter.com/8I8T7QRjYO

— European Parliament (@Europarl_EN) February 23, 2023