Um pouco por todo o mundo, as cidades de vários países expressaram a sua solidariedade para com a população da Ucrânia, invadida na madrugada desta quinta-feira.

De Downing Street, em Londres, ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, vários foram os edifícios históricos ou com funções governativas e os monumentos iluminados de amarelo e azul, as cores da bandeira ucraniana.

Em Lisboa, como explicou o presidente da Câmara, Carlos Moedas, na rede social Twitter, o edifício da Câmara Municipal e a estátua de São José foram iluminados com as cores da Ucrânia, num gesto de solidariedade — ou “солідарність” (“solidarnist”) em ucraniano — que contou com a presença, às 20h30, da embaixadora do país invadido pela Rússia.

Hoje às 20h30 estarei na Praça do Município com Sra Embaixadora da Ucrânia. Vamos iluminar a fachada da nossa Câmara Municipal e a estátua de São José com cores da Ucrânia ???????? #StayWithUkraine #ucrania #Ukraine — Carlos Moedas (@Moedas) February 24, 2022

Veja na fotogaleria acima alguns dos locais que, de azul e amarelo, prestaram homenagem ao povo ucraniano.