Os governos de Israel e da Palestina concordaram “trabalhar em prol de uma paz justa e duradoura”, anunciou este domingo o Governo da Jordânia, pouco depois de um palestiniano ter morto dois israelitas, num tiroteio na Cisjordânia.

O tiroteio foi o mais recente evento na onda de violência que matou dezenas de israelitas e palestinianos desde o ano passado. A Jordânia convidou as partes com o objetivo de reduzir as tensões antes do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

Uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia afirma que os representantes israelitas e palestinianos concordaram trabalhar em prol de uma “paz justa e duradoura” e afirmou a necessidade de “se comprometerem a desanuviar a escalada no terreno”.

Afirmou que tinham concordado em preservar o ‘status quo’ num local sagrado contestado em Jerusalém, e que Israel tinha concordado em suspender as aprovações de novos colonatos na Cisjordânia ocupada durante quatro a seis meses.

Disse também que ambas as partes concordaram em apoiar “medidas de confiança” e em reunir-se novamente no próximo mês no Egipto.

A declaração assinalou um pequeno sinal de progresso, mas muitas questões permanecem. Enquanto os negociadores se reuniam, um palestiniano matou dois israelitas na Cisjordânia do Norte.

O exército procurava o atacante, e o ministro da defesa de Israel apelou ao reforço da presença militar na Cisjordânia.

Um comité ministerial israelita também deu a sua aprovação inicial a uma proposta que imporia a pena de morte a militantes palestinianos envolvidos em ataques mortais. A medida foi enviada aos legisladores para um debate mais aprofundado.

“Num dia difícil em que dois israelitas foram assassinados num ataque terrorista palestiniano, não há nada mais simbólico do que aprovar a lei da pena de morte contra terroristas”, disse Itamar Ben Gvir, ministro da segurança nacional, da extrema-direita de Israel e colonizador na Cisjordânia.

O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, outro líder colonizador, apelou a “atacar as cidades do terror e os seus instigadores sem piedade, com tanques e helicópteros”.

O tiroteio de hoje acontece dias depois de uma rusga militar israelita ter morto 10 palestinianos, a maioria dos quais militantes, na vizinha cidade palestiniana de Nablus.

Dois homens com mais de 60 anos também foram mortos na rusga, e um homem de 66 anos também morreu devido à inalação de gás lacrimogéneo. Foi um dos incidentes mais mortíferos na Cisjordânia em anos.

Na sequência desse tiroteio, Israel aprovou a construção de mais de sete mil novas casas nos colonatos da Cisjordânia. Não ficou claro se essa ordem foi afetada pelo congelamento anunciado hoje pela Jordânia.

Israel disse que o conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro, bem como o chefe da agência de segurança interna, Shin Bet, participaram nas conversações na vizinha Jordânia. O chefe dos serviços secretos palestinianos, bem como os conselheiros do Presidente Mahmoud Abbas, também se juntaram.

A presença de altos funcionários na reunião, bem como de delegações do Egipto, Jordânia e Estados Unidos, demonstrou a gravidade da crise. Foi também um raro encontro de alto nível entre as partes, vindo durante um período de tensões crescentes e depois de os palestinianos terem cortado a coordenação de segurança com Israel por causa da violência.

O gabinete de Abbas disse que os palestinianos iriam “salientar a necessidade de pôr termo a todas as ações unilaterais israelitas”. Um funcionário israelita afirmou que a reunião se destinava a aliviar as tensões antes do Ramadão e veio depois de um pedido americano.

Israel comprometeu-se a continuar a combater os militantes na Cisjordânia, onde a Autoridade Palestiniana tem frequentemente pouco controlo.

Israel é atualmente governada por um executivo de extrema-direita com membros que se opõem às concessões aos palestinianos e favorecem a construção de colonatos em terras ocupadas procuradas pelos palestinianos para um futuro Estado.

A violência entre israelitas e palestinianos aumentou desde que Israel intensificou os ataques através da Cisjordânia, na sequência de uma série de ataques palestinianos na primavera passada.

O derramamento de sangue disparou este ano, com mais de 60 palestinianos mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, de acordo com uma contagem feita pela agência Associated Press.

Os ataques palestinianos contra israelitas mataram 13 pessoas em 2023.

Israel diz que os ataques se destinam a desmantelar redes militantes e a impedir futuros ataques. Os palestinianos dizem que Israel está a reforçar ainda mais a sua ocupação aberta de 55 anos de terras que pretendem para um futuro Estado, bem como a minar as suas próprias forças de segurança.

O Ramadão deste ano coincide com o feriado da semana da Páscoa judaica e espera-se que pessoas de ambas as religiões se juntem nos locais sagrados da Cidade Velha de Jerusalém, que são frequentemente um ponto de inflamação da violência entre os lados.

Os confrontos eclodiram num local sagrado chave de Jerusalém no ano passado e as tensões no local ajudaram a desencadear uma guerra de 11 dias com militantes do Hamas na Faixa de Gaza em 2021.