Está aberta a votação da 4.ª categoria dos Prémios Auto Observador 2023, dedicada a novos modelos introduzidos no mercado português cuja versão de acesso se enquadra no intervalo de valores compreendido entre 50.000€ e 60.000€. Há nove modelos a disputar esta categoria, com a curiosidade de dominarem as novidades puramente eléctricas. Está nas suas mãos decidir e, no processo, habilita-se a ganhar um Toyota Yaris, com um preço de venda ao público de cerca de 17.000€, livre de quaisquer encargos.

Nesta gama de preços, a BMW inscreve dois modelos, um é o promissor i4, o eléctrico que, por cá, pode vir a complicar a carreira comercial do Tesla Model 3; e o outro é o Z4, um roadster para desfrutar a estrada com ou sem capota. Depois surge a Mazda, com o construtor nipónico a fazer-se representar aqui pelo seu novo SUV CX-60, que tem a particularidade de ser o primeiro modelo da marca a montar uma mecânica híbrida plug-in. Outro fabricante japonês que também se apresenta a votos é a Nissan, a concorrer com o crossover eléctrico Ariya, um dos modelos mais aguardados pelos fãs da marca, depois de anos e anos em que o Leaf foi rei e senhor entre os eléctricos.

Como se vê pelo conjunto de novidades que agora se submetem à “Escolha dos Portugueses”, essa é uma realidade cada vez mais distante, pois o mercado “fervilha” sobretudo com o aparecimento de cada vez mais propostas a bateria. Exemplo disso é o Polestar 2, com a marca sueca que antes assinava as versões mais desportivas da Volvo a autonomizar-se para se impor como um fabricante de modelos premium 100% eléctricos. Portanto, mais uma rival da Tesla.

A Toyota também vai a jogo e duplamente. Por um lado, inscreve nesta categoria aquele que é o seu primeiro modelo eléctrico alimentado a bateria, o SUVbZ4X. Por outro, com o novo GR86 apela aos amantes de desportivos com raça. Volkswagen e Volvo não ficam de fora desta contenda, fazendo-se representar por mais um par de modelos a bateria, respectivamente o ID.5 e o C40 Recharge.

Recordamos que nesta 6.ª edição dos Prémios Auto Observador há um total de 54 novidades a concurso, distribuídas por nove categorias. Se é a primeira vez que participa, saiba que pode começar agora a votar, fazendo a escolha que lhe parece mais acertada nas quatro categorias com escrutínio a decorrer. Na próxima segunda-feira, sempre às 11h00, alargamos o leque de concorrentes nesta disputa, onde quem tem a última palavra é você. Diga de sua justiça, vote e arrisque-se a ganhar o automóvel novinho em folha que preparámos para si.

A hipótese de ganhar o Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus depende de acertar no modelo vencedor da respectiva categoria, ganhando o leitor mais rápido a votar em caso de empate. Se pretende aumentar as suas probabilidades de sucesso, basta que referencie o concurso a outras pessoas e estas completem a votação para que lhe seja descontado tempo. Está tudo aqui, no regulamento.

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.