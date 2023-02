Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Foi um novo golpe nas capacidades de combate da 155.º Brigada da Infantaria Naval russa, com unidades já desgastadas após um ano de guerra na Ucrânia. Imagens de satélite divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico mostram baixas nos equipamentos militares das formações russas às mãos das tropas ucranianas.

A defesa britânica publicou no relatório de domingo uma imagem de satélite que mostra a destruição de pelo menos dez veículos blindados russos, abandonados no meio da neve. As imagens foram captadas na cidade de Vuhledar, na região de Donetsk, no início do mês de fevereiro.

“As imagens mostram perdas concentradas de veículos no setor de Donetsk. Estes veículos pertenciam provavelmente a elementos da 155.º Brigada da Infantaria Naval (IN) russa, que estava na linha da frente de recentes ofensivas difíceis”, refere o ministério num comunicado partilhado através da conta de Twitter.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

(1/6) Imagery shows concentrated Russian vehicle losses in the Vuhledar sector of Donetsk Oblast. These vehicles were likely elements of Russia’s 155th Naval Infantry (NI) Brigade which has been at the forefront of recent costly offensives. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 26, 2023

Segundo os serviços de informação britânicos, a brigada em questão é vista como um força de infantaria de elite no seio dos militares russos. Até agora não foram convocadas grandes formações deste grupo para a Ucrânia, mas os membros destacados foram integrados no grupo de forças terrestres em combate. Esta estratégia foi, de acordo com a avaliação do Reino Unido, uma das causas do elevado número de baixas ao longo dos últimos meses.

Como resultado, a IN foi encarregada com algumas das missões táticas mais difíceis na guerra e sofreu baixas extremamente elevadas”, referem.

Esta mesma brigada já combateu em Irpin e em Bucha e já terá sido reforçada várias vezes desde o início da guerra, a 24 de fevereiro do ano passado. No entanto, com a introdução de soldados russos inexperientes durante a mobilização parcial russa as capacidades das suas unidades foram significativamente afetadas, aponta ainda o ministério britânico.

Ao longo das últimas semanas, Vuhledar tem sido um alvo constante nos objetivos militares de Moscovo, mas a campanha tem tido pouco sucesso. Imagens divulgadas por vários meios de comunicação internacionais demonstram que as forças ucranianas têm conseguido provocar novas baixas de equipamento às tropas inimigas na região. Um vídeo publicado pela CNN há duas semanas parecia apontar nesse sentido, mostrando pesadas baixas russas numa formação de veículos blindados nessa direção.

Já esta semana foi divulgado um novo vídeo que aponta para novas baixas em Vuhledar. As imagens, divulgadas por meios como a Sky News, terão sido captadas no dia 26 de fevereiro e parecem mostrar tanques russos a serem repelidos e destruídos pelos ataques de artilharia das forças de Kiev.

The Russians are trying to take Vuhledar again but they just can’t stop running into mine fields. Zero preparations, zero training… pic.twitter.com/3puSQGo7vt — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2023

Vuhledar, Feb. 26. Ukrainian drone operator "cleans up" some Russian tanks of 155th Naval Infantry Brigade left behind after a failed attempt to assault the Donetsk Oblast town. Drone gets down to less than 20 feet above tank to drop bomb right into open driver's hatch. pic.twitter.com/Tn9gExlrdq — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 27, 2023

A cidade mineira tem sido devastada pelos intensos combates dos últimos meses. Segundo o relato de repórteres da Sky News no local, dos cerca de 15.000 residentes antes da guerra só permanecem umas dezenas, numa altura em que as condições continuam a deteriorar-se com a falta de água corrente e eletricidade.

No local, descreve-se um cenário caótico. “Eles não param. Estão simplesmente a avançar sobre os cadáveres dos companheiros, dos irmãos que morreram”, descreveu um soldado à Sky News. A estratégia de Moscovo tem sido criticada por alguns dos blogger militares pró-russos, que dizem que os militares estão a ser “abatidos como perus num campo de tiro”.