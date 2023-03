Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

“Ninguém vai desistir” na Ucrânia. A garantia foi deixada pela apresentadora russa Olga Skabeyeva durante um programa transmitido na televisão estatal. Está “é uma guerra pela sobrevivência da Rússia”, sublinhou. “Nunca ninguém disse nada sobre desistir, retirar ou, Deus nos livre, abandonar os objetivos da operação especial. Não, vamos até ao fim”, afirmou num vídeo partilhado pelo jornalista da BBC Monitoring Francis Scarr.

Russian state TV’s Olga Skabeyeva makes it crystal clear that her country would only enter talks to bring about Kyiv’s capitulation and never to seek a compromise solution

This would mean ???????? leaving the four regions claimed by ???????? last year, which it doesn’t even fully control pic.twitter.com/IgyoQ4gTTQ

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 28, 2023