O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa (PS), suspendeu o seu mandato no início do ano por motivo de doença, tendo sido aprovada esta semana em reunião do executivo a sua prorrogação.

Com a suspensão do mandato de Frederico Rosa, o vice-presidente, Rui Braga, passou a exercer a presidência em regime de substituição.

O pedido de suspensão do mandato foi autorizado em 18 de janeiro, na reunião imediatamente seguinte ao motivo que gerou o pedido de suspensão, com efeitos ao dia 14 de janeiro.

Frederico Rosa tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica, de urgência, na madrugada do dia 14 de janeiro.

Na última reunião de câmara, na quarta-feira, foi aprovado o pedido de autorização para prorrogar a suspensão do mandato por um período superior a 30 dias.

O executivo da Câmara do Barreiro, no distrito de Setúbal, é constituído por sete vereadores do PS e dois da CDU.