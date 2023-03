Três meses e meio depois estava tudo de volta. A Fórmula 1 regressou este fim de semana com o Grande Prémio do Bahrain e o início de uma temporada em que Max Verstappen vai atrás do tricampeonato, Lewis Hamilton quer fazer história e Charles Leclerc não pode ser retirado das contas. Este sábado, na qualificação, as 10 equipas tinham o primeiro teste que já não era a feijões.

As sessões de treinos livres tiveram um protagonista: Fernando Alonso. Na estreia pela Aston Martin, o espanhol foi o segundo mais rápido na sessão inicial, dominou a segunda e voltou a registar o melhor tempo na terceira. “É mais um passo dado na direção certa. O carro dá-me boas sensações mas temos de esperar para ver. Neste momento, ainda não nos concentramos muito nos tempos. Temos de melhorar alguns aspetos no carro como o setup mas ainda estamos muito no início. Mesmo nas reuniões ainda estamos a falar sobre mudar muitas coisas sobre a nossa abordagem à corrida com o objetivo de reforçar a equipa em todas as áreas, não apenas na performance do carro. Vai ser um processo muito interessante mas penso que a equipa está a aprender um pouco todos os dias”, atirou Alonso depois das boas prestações na antecâmara da qualificação.

Sergio Pérez foi mais rápido do que Verstappen na sessão inicial mas ficou atrás do campeão do mundo nas outras duas, enquanto que Charles Leclerc foi constantemente mais rápido do que os Mercedes. Este sábado, na Q1, Carlos Sainz foi o mais rápido, seguido de perto por George Russell e Leclerc, enquanto que os Red Bull optaram pelos serviços mínimos e registaram tempos abaixo dos Aston Martin. Já Pierre Gasly, Nyck de Vries, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Oscar Piastri foram desde logo eliminados — ou seja, cinco construtores diferentes ficaram sem um carro na primeira etapa da qualificação.

Na segunda, a Ferrari voltou a ficar com o melhor tempo, desta feita à boleia de Leclerc, e Verstappen começou a mostrar o que o Red Bull pode fazer ao ficar na segunda posição — seguindo-se Russell, Hamilton, Sainz e Alonso. De fora ficaram Albon, Tsunoda, Zhou, Bottas e Norris, com a McLaren, a Alfa Romeo, a AlphaTauri e a Williams totalmente afastadas da Q3.

Nas últimas decisões, Max Verstappen acabou por conseguir carimbar a primeira pole-position da temporada, seguido de perto pelo colega Sergio Pérez e pelos dois Ferrari, com Leclerc a ser melhor do que Sainz. Alonso vai sair do 5.º lugar, à frente dos dois Mercedes, e Stroll, Ocon e Hulkenberg fecham o top 10. A Red Bull consegue a dobradinha na grelha de partida do Grande Prémio do Bahrain, é certo, mas fica claro que a teórica enorme superioridade da marca austríaca não é assim tão líquida.

