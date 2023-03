Às primeiras horas daquela segunda-feira, 20 de junho de 1983, um agente de patrulha deparou-se com uma coluna de fumo a sair de um carro estacionado num beco junto a uma avenida em Inglewood, na cidade californiana de Los Angeles.

Era um Cadillac branco, matrícula MS RW 1, e estava a arder. Depois de os bombeiros terem controlado o fogo, o agente começou a investigar: só os bancos do carro tinham sido consumidos pelo fogo. Mas na bagageira, poupada pelas chamas, estava o cadáver de Roberta Wydermyer, com um tiro na cabeça disparado a mais de 60 centímetros de distância e uma bala de calibre .38 debaixo do corpo.

Durante 38 anos, um homem chamado Maurice Hastings, com 29 anos no dia do crime, foi acusado de ter assaltado, violado e matado Roberta Wydermyer. Só um dado o ligava ao caso: o cartão telefónico da vítima, que estava perdido desde o dia do seu desaparecimento, tinha sido encontrado na posse de Maurice e começou a ser utilizado por ele apenas dois dias depois do crime.

