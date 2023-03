Lista em atualização permanente

SNS 24 | O serviço de triagem e aconselhamento do Serviço Nacional de Saúde tem, desde 2020, a possibilidade de aceder a apoio psicológico. Deve ligar 808 24 24 24 e depois selecionar a opção 4 (aconselhamento psicológico). O serviço está disponível 24 horas por sia, sete dias por semana.

SOS Voz Amiga | Linha de atendimento telefónico disponível para quem está em sofrimento e sente que seria bom falar, anonimamente e sem constrangimentos:

213 544 545, 912 802 669 e 963 524 660 (anónimo, diariamente, das 16h00 às 24h00)

800 209 899 (gratuito, anónimo, diariamente, das 21h00 às 00h00)

Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica | Responsável pela formação de terapeutas nestas áreas, a instituição tem, no site, uma ferramenta de pesquisa de terapeutas que pertencem a uma bolsa social e realizam consultas por valores a partir de trinta euros.

Programa de Apoios Psicoterapêuticos (PAP) | Promovido pela Câmara Municipal de Cascais, permite o acesso dos munícipes com rendimento inferior ao salário mínimo nacional a apoios psicoterapêuticos com valores entre um euro (beneficiários do primeiro escalão) e dez euros (terceiro escalão).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR