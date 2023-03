(em atualização)

O caos instalou-se dentro e fora do Parlamento da Geórgia. Nas ruas da antiga república soviética, a polícia carregou, na terça-feira, contra manifestantes com gás lacrimogéneo e canhões de água. Dentro do Parlamento, na segunda-feira, Anri Okhanashvili, do partido no poder Sonho Georgiano (centro-esquerda), esbofeteou Levan Khabeishvili, deputado da oposição. O agressor foi autorizado a continuar à frente dos trabalhos parlamentares, enquanto o agredido, do Movimento Nacional Unido (centro-direita), foi escoltado para fora da sala. Esta quarta-feira, os protestos contra a aprovação da lei do “agente estrangeiro” continuam e, ao início da tarde, já milhares de pessoas desfilavam nas ruas.

“Não importa quantas vezes eles nos dispersem, não importa quanto gás usem, vamo-nos reunir de novo e de novo, e haverá mais e mais de nós. O encontro é na Avenida Rustaveli a partir das 15h [11h em Lisboa], com famílias, filhos, netos, mães, pais, avós, avôs”, disse Nika Melia, um dos líderes do Movimento Nacional aos jornalistas. Os protestos, deixou claro na terça-feira, são para continuar até à “vitória”.

E vitória, neste contexto, é deixar cair a polémica lei que está a ser discutida pelos parlamentares.

O que é a lei do “agente estrangeiro”?

Na terça-feira, o dia terminou com 66 pessoas detidas, entre elas, jornalistas e políticos da oposição. Em causa está a chamada lei do “agente estrangeiro” que, para os defensores, aumentará a transparência na Geórgia, enquanto que, para os críticos, é uma violação à democracia e uma forma de afastar o país da adesão à União Europeia.

No Parlamento, foram aprovadas duas versões do projeto de lei, segundo a imprensa local, enquanto os milhares de manifestantes, reunidos do lado de fora, vaiavam contra aquilo que consideram ser uma lei ao estilo russo, semelhante a legislação aprovada por Moscovo e que permitiu ao Kremlin controlar a imprensa e os opositores de Vladimir Putin.

Assim que a notícia chegou aos manifestantes, a polícia de choque preparou-se para atuar.

Em qualquer um dos projetos, qualquer organização, da sociedade civil ou ligada aos media, tem de ser registada como “agente de influência estrangeira”, caso receba mais de 20% do seu financiamento do exterior. A partir daí, podem ser sujeitas a uma monitorização feita pelo Ministério da Justiça.

Os jornalistas, por exemplo, temem ser obrigados a revelar fontes.

Manifestantes protegem bandeira da UE contra canhões de água

O vídeo tornou-se viral e icónico da situação vivida na Geórgia nos últimos dias. Uma mulher sozinha, enfrenta as autoridades, agitando uma bandeira da União Europeia. À medida que a polícia avançava, e os canhões de água eram disparados, primeiro um, depois dois, depois vários manifestantes aproximaram-se da mulher para ajudá-la a manter a bandeira erguida, criando um muro de corpos humanos contra a enxurrada de água.

Police using water cannon against peaceful demonstrator waving EU flag outside the Georgian Parliament protesting the adoption of the Russian-style anti-NGO law. pic.twitter.com/AXS1HyzC9Y — Formula NEWS | English (@FormulaGe) March 7, 2023

Além dos canhões de água, foi disparado gás lacrimogéneo contra os manifestantes.

Nas paredes do Parlamento da Geórgia, os manifestantes deixaram escrita uma mensagem para os defensores da lei: “Aqui sentam-se os escravos, traidores do país.”

The inscription on the building of the Parliament of Georgia: Here sit the slaves, traitors of the country. #Tbilisi pic.twitter.com/cQVgtI7HTm — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 8, 2023

Polícia diz que manifestação se tornou violenta

Na sua nota à imprensa, o Ministério da Administração Interna anunciou terem sido detidas 66 pessoas na terça-feira em Tbilíssi por vandalismo e desobediência. “Ontem [terça-feira], ao longo do dia, as unidades competentes estiveram mobilizadas junto ao edifício do parlamento de forma a garantir a ordem pública e o desenrolar pacífico da manifestação. Depois, o protesto ultrapassou os limites estabelecidos na lei sobre liberdade de expressão e reunião pacífica e tomou um rumo violento.”

Segundo o comunicado, os manifestantes tentaram bloquear as entradas do Parlamento e continuaram com ações violentas. “A polícia, para aliviar a tensão, abriu a estrada e pediu aos manifestantes que se dispersassem. No entanto, os manifestantes lançaram vários objetos – pedras, inflamáveis, objetos contundentes – na direção dos funcionários do Ministério da Administração Interna, agrediram fisicamente e resistiram às autoridades.” Além disso, esclarece-se na nota oficial, os manifestantes danificaram e incendiaram veículos pertencentes ao ministério, bem como equipamentos especiais da polícia, e atacaram as autoridades com cocktails molotov.

“Houve uma violação em massa da lei e da ordem por parte dos manifestantes, que persistiu continuamente por várias horas”, conclui a nota.