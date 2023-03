Os franceses acham possível e razoável continuaram a reformar-se tão cedo. Esta terça-feira realizaram-se mais de 300 manifestações um pouco por toda a França. Esta quarta-feira, as greves continuam. Os franceses estão de novo nas ruas por causa da tentativa de reformar o sistema de pensões, que é especialmente generoso e caro.

Para além do destino do presidente Macron pode também estar em causa o destino de um dos maiores países da Europa. Neste Contra-Corrente queremos discutir não só o que se passa em França, mas também o que se passa com os sistemas europeus de segurança social.

França, tal como o resto da Europa, ou Portugal, tem de aprender a lidar com uma população envelhecida e tem de aprender a fazer reformas?

