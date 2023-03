Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O comandante ucraniano Dmytro Kotsiubail, conhecido como “Da Vinci”, morreu aos 27 anos quando combatia perto da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates com as forças russas no leste do país.

O jovem, que em 2021 recebeu o título de “Herói da Ucrânia”, perdeu a vida durante uma operação do batalhão que liderava: os “Lobos de Da Vinci”, grupo integrado na 67.º Brigada Mecanizada. A notícia foi confirmada pelos companheiros através da conta de Twitter.

“O comandante dos Lobos de Da Vinci foi morto durante uma missão de combate perto de Bakhmut. Morreu como uma arma nas mãos, morreu porque foi o primeiro a ir para a batalha. Viveu e morreu como um herói”, pode ler-se na publicação.

ДМИТРО «ДА ВІНЧІ» КОЦЮБАЙЛО — В СТРОЮ! Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув командир «Вовків Да Вінчі». Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой. pic.twitter.com/PLh5kslJil — Вовки Да Вінчі (@VovkyDaVinchi) March 7, 2023

“Hoje a Ucrânia perdeu um comandante legendário. A partir de agora todos nós temos de continuar esta luta. Em nome dos nossos heróis caídos em combate, vamos vencer esta guerra ao expulsar os invasores da nossa terra“, acrescentaram os “Lobos de Da Vinci”.

O Ministério da Defesa ucraniano confirmou a morte de Kotsiubail, descrito como “o mais novo comandante de um batalhão das Forças Armadas” do país. “Morreu em combate pela liberdade e independência da Ucrânia”, sublinhou o organismo.

Junior Lieuteunant Dmytro Kotsiubailo, call sign Da Vinci

(1995-2023).

Hero of Ukraine.

The youngest battalion commander in the #UAarmy

Died in a battle for Ukraine's Freedom and Independence.

???????????? pic.twitter.com/53KXbjqoIG — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 7, 2023

Segundo o Kiyv Independent, Kotsiubail participou nos protestos Euromaidan em 2014, ano em que a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia e em que os movimentos separatistas tomaram força no leste do país, com o apoio de Moscovo. No ano seguinte, juntou-se ao Corpo de Voluntários Ucranianos, combatendo na região de Donbass. Em 2021, tornou-se um dos militares mais jovens a receber o título de “Herói da Ucrânia”.

O Presidente ucraniano foi um dos primeiros a reagir à morte de Kotsiubail, aproveitando o habitual discurso diário para prestar uma homenagem. “Estava a defender a nossa independência e a dignidade do nosso povo desde 2014. Era um dos mais jovens heróis da Ucrânia, um daqueles cuja história pessoal, carácter e coragem se tornaram para sempre a história, carácter e coragem da Ucrânia“, afirmou Volodymyr Zelensky na terça-feira.

O líder ucraniano afirmou que a Ucrânia vai lembrar-se para sempre dos seus heróis e deixou uma garantia: o “inimigo” russo será destruído.