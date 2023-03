Números certos, as candidaturas foram 1.804, mas como cada candidatura abrange todo o agregado familiar, são 3.312 pessoas que, no total, pediram apoio do Estado para abandonar o litoral e ir fazer nova vida no interior do país. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, na sua edição em papel, que cita o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em causa está o programa “Emprego Interior Mais”, que atribui aos trabalhadores um valor de sete IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou seja, 3.363,01 euros — valor que pode ser majorado consoante o tamanho do agregado familiar. Por esta altura, mais de metade das candidaturas foram aprovadas, o que resulta num total de 2,8 milhões de euros em apoios.

Quanto ao perfil dos candidatos, 54% são dos distritos de Lisboa e do Porto, seguindo-se os de Setúbal, Aveiro e Coimbra. Os destinos mais procurados são Covilhã, Évora, Fundão e Castelo Branco. Mais de metade dos candidatos tem até 34 anos (52,5%) e o ensino superior (55,3%). A maioria dos pedidos (70,2%) estão relacionados com mobilidade de contratos por conta de outrem.

O programa foi criado para travar a desertificação do interior do país.