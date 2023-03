Para comemorar o dia da mulher na passada quarta-feira, o Parlamento Europeu partilhou um vídeo nas redes sociais em que destacava os esforços realizados para a igualdade de género no espaço comunitário. Num dos momentos do vídeo, entretanto reeditado, a que o Politico teve acesso, via-se a fotografia da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, despedida dois dias antes, na passada segunda-feira, com a legenda “acesso a carreiras de topo”.

Não foi o único motivo que criou polémica em volta do vídeo, que também incluía imagens de uma manifestação contra o direito ao aborto realizado na Croácia. Segundo o Politico, num dos cartazes dos protestos lia-se que “nove semanas após a conceção, [o bebé] já chupa o dedo”.

Um porta-voz do Parlamento Europeu admitiu ao Politico que a inclusão do vídeo da manifestação na Croácia tratou-se de um “erro”. “Não havia intenção de apoiar estas ideias.”

O vídeo foi depois retirado das redes sociais, tendo sido, na quarta-feira, republicado. Mas, desta feita, já sem os protestos e sem a fotografia de Christine Ourmières-Widener. “O vídeo foi editado para assegurar que estava alinhado com os princípios do Parlamento Europeu”, esclareceu um porta-voz do órgão comunitário.

Equal pay for equal work.

Work-life balance.

Living in safety. Are we there yet? See how the European Parliament is tackling gender-based violence, the pay gap and the glass ceiling ↓ pic.twitter.com/W5wYIDI3dc — European Parliament (@Europarl_EN) March 9, 2023

No novo vídeo, o Parlamento Europeu volta a apelar a um “salário igual” entre homens e mulheres, pede “equilíbrio” entre a vida pessoal e profissional e reforça a importância de as mulheres “viverem em segurança”.