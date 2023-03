Cinco pessoas morreram e pelo menos dez estão desaparecidas, depois de uma balsa ter naufragado este sábado com 31 migrantes no mar Egeu, anunciou em comunicado a guarda costeira grega. O acidente ocorreu a oeste da ilha grega de Farmakonisi, em águas territoriais turcas, de acordo com o comunicado citado pela EFE.

Até ao momento foram resgatados cinco migrantes, que conseguiram colocar-se a salvo na pequena ilha do mar Egeu.

A guarda costeira turca informou a Grécia de que resgatou outras 11 pessoas e que recuperou cinco corpos sem vida.

Dois helicópteros e duas embarcações gregas participam nas operações de busca e resgate, dificultadas pelo vento forte que se faz sentir na região.

A balsa partiu da costa turca, segundo o comunicado, e desconhece-se a origem e outros dados sobre os migrantes a bordo.