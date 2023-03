“Hoje [domingo, 12 de março] conferi o título de Herói da Ucrânia a Oleksandr Matsievskyi, um soldado. Um homem que todos os ucranianos vão conhecer. Um homem que será recordado para sempre. Pela sua coragem, pela sua confiança na Ucrânia e pelo seu ‘Glória à Ucrânia!”. Foi assim que Volodymyr Zelensky terminou a sua mensagem de vídeo que habitualmente todos os dias à noite transmite.

Já à tarde tinha revelado essa informação no Twitter e com a sua mensagem confirmou-se quem foi o homem que morreu às mãos das armas russas a gritar “glória à Ucrânia”.

Fumou um cigarro tranquilamente e, de olhos postos nos captores, atirou um “Glória à Ucrânia”. Foram as últimas palavras que disse antes de ser atingido a tiro pelos militares russos que gravavam o momento. Um vídeo de 12 segundos. Zelensky prometeu que iria descobrir quem o tinha feito. Mas nesse momento também não se sabia quem era a vítima, já que dois batalhões reclamavam tratar-se de um militar seu: Tymofiy Shadura ou Oleksandr Matsievskyi.

Agora, Zelensky confirmou a identidade — Oleksandr Matsievskyi. A 29 de dezembro, antes de desaparecer em combate na cidade de Soledar, perto de Bakhmut, Oleksandr Matsievskyi disse à mãe: “Nunca me vou render”. Estas foram as últimas palavras trocadas entre os dois. O soldado, que teria 42 anos, integrou o 163.º batalhão da 119.º brigada da Defesa Territorial.

O jornalista ucraniano Yurii Butusov não teve dúvidas de que se tratava de Matsievskyi. Numa publicação no Facebook, o repórter dizia que o soldado vivia na cidade de Nizhyn, na região de Chernihiv, onde trabalhava como eletricista. Não tinha experiência militar, mas acabou por se voluntariar para integrar o exército ucraniano após o início da invasão russa. Serviu durante vários meses na 119.º brigada da Defesa Territorial, sendo transferido para Bakhmut em novembro do ano passado e para a cidade de Soledar no mês seguinte.

Havendo dúvidas sobre a identidade do soldado, a sua mãe não teve dúvidas. “É o meu Sasha”, garantiu Praskovyia em entrevista ao jornal alemão Bild. A mulher recordou como, através das redes sociais, se apercebeu que era o seu filho. “Foi de noite. Abri o Facebook, estava a ver um vídeo … Era o Sasha. Era um vídeo horrível de uma execução. Estava a ver e percebi que era o meu filho. Gritei: Sasha. Foi um choque”.