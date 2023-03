Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Fumou um cigarro tranquilamente e, de olhos postos nos captores, atirou um “Glória à Ucrânia”. Foram as últimas palavras que disse antes de, no instante seguinte, ser atingido a tiro pelos militares russos que gravavam o episódio – não se sabe quando.

O vídeo de 12 segundos, alegadamente divulgado por soldados russos no início da semana, levantou uma onda de revolta na Ucrânia, que denunciou um novo crime de guerra. “Vamos encontrar os assassinos”, garantiu em resposta o Presidente VolodymyrZelensky. As Nações Unidas já se pronunciaram sobre as imagens, que dizem parecer ser “autênticas”.

