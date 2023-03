Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Casa Branca revelou que Washington tem aconselhado o Presidente chinês, Xi Jinping, a conversar diretamente com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. O objetivo? Ouvir a perspetiva ucraniana do conflito, que se prolonga há mais de um ano.

“Temos encorajado o Presidente Xi Jinping a entrar em contacto com o Presidente Zelensky porque acreditamos que a República Popular da China e o seu líder devem ouvir diretamente a perspetiva ucraniana e não apenas o ponto de vista russo”, disse aos jornalistas o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a bordo do avião presidencial Air Force One.

Defendemos junto de Pequim que esse contacto ocorra”, explicou Sullivan.

O conselheiro norte-americano disse ainda, segundo a CNN, que encorajaram esse contacto de forma pública, mas também privada junto das autoridades chinesas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Jake Sullivan, os oficiais norte-americanos discutiram esta segunda-feira com os homólogos ucranianos a possibilidade de um contacto com Xi Jinping. Da parte de Kiev, porém, ainda não chegou uma confirmação.

“Esperamos que aconteça. Seria algo bom, uma vez que traria potencialmente um maior balanço e perspetiva à forma como a República Popular da China está a abordar a questão. E esperamos que continue a dissuadi-los de escolher prestar assistência legal à Rússia“, acrescentou.

Esta segunda-feira foram divulgados planos do Presidente chinês para conversar com o homólogo ucraniano. A notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal, poucos dias depois de Xi Jinping ter sido eleito para um terceiro mandato.

Caso venha a realizar-se, será a primeira vez que os dois líderes conversam desde o início da invasão russa, há mais de um ano. A tentativa de contacto surge depois de Pequim ter divulgado uma proposta de paz de 12 pontos para resolver o conflito na Ucrânia.