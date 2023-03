Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Agência de Segurança Interna da Polónia deteve seis pessoas envolvidas numa rede de espionagem russa que estariam alegadamente a recolher informações sobre pontos de transferência de armas para a Ucrânia e a planear atos de sabotagem.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela rádio polaca RMF24, que revelou que as detenções ocorreram na sequência da descoberta de dezenas de câmaras escondidas em várias rotas de transportes usadas para transportar equipamentos para a Ucrânia.

Segundo as informações recolhidas pela rádio polaca, os suspeitos terão colocado câmaras em secções da rotas de comboios na província de Podkarpackie Voivodeship, incluindo na proximidade do aeroporto de Rzeszów-Jasionka.

Em declarações à RMF24, Maciej Matysiak, antigo chefe-adjunto dos serviços de informação militares polacos (SKW), apontou que o grupo estaria provavelmente a recolher dados sobre o número de transportes para a Ucrânia, o nível de medidas de segurança e o tipo de equipamento que chegue do Ocidente para o território ucraniano através da Polónia. “A Polónia é muito provavelmente o centro logístico mais importante para o transporte de equipamentos, armas, munições, combustíveis para a Ucrânia”, afirmou.

Recolher este tipo de informação é útil para as autoridades russas, aponta Matysiak, uma vez que lhes permite compreender o alcance do apoio ocidental a Kiev e se os aliados estão a cumprir os seus compromissos. Além disso, também pode contribuir para o planeamento de atos de sabotagem.

“É importante para a Rússia saber quantos e quais os equipamentos que estamos a providenciar aos ucranianos. Assim sabem se a Ucrânia está a expandir o seu alcance na defesa, se tem mais tanques, se há aviões, quanto combustível está a ser entregue, quando e como”, acrescentou.

Com uma fronteira de cerca de 535 quilómetros com a Ucrânia, a Polónia tem sido fundamental no transporte de armamento para a Ucrânia. Segundo o Washington Post, a principal rota para a transferência de equipamentos militares é através da cidade de Rzeszow, através do aeroporto local.