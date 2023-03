Um novo estudo concluiu que crianças alimentadas com produtos à base de amendoins entre os quatro e os seis meses de idade têm um risco reduzido de desenvolver uma alergia a amendoins.

Publicado na revista Journal of Allergy and Clinical Immunology, o estudo explica que, numa década, a prevalência de alergia a amendoins em crianças no ocidente duplicou. Gideon Lack, professor de alergia pediátrica no King’s College London e um dos autores da pesquisa, afirmou, segundo o The Guardian, que durante muitos anos vários países têm apelado aos pais para evitarem dar produtos com amendoim a bebés muito pequenos, introduzindo depois estes produtos de forma gradual.

Esta prática, contudo, pode ser precisamente uma das causas que contribuíram para o aumento de alergia a amendoins. Outros dos fatores que poderão levar a uma alergia a amendoins é o aumento de eczemas em crianças e a exposição a ambientes com amendoins pelo consumo de terceiros.

Acreditamos que a alergia a amendoins se desenvolve por exposição a produtos com amendoins, em casa, através da pele”, explicou Gideon Lack.

Segundo o estudo, a introdução de alimentos com amendoins, a partir dos quatro meses, a bebés com eczemas reduz a probabilidade de estes virem a desenvolver alergias a estes produtos. Já nos bebés que não apresentem eczemas, a introdução destes alimentos deve ser feita a partir dos seis meses de idade. A introdução de produtos com amendoim nestas faixas etárias pode levar a uma redução em cerca de 77% da probabilidade de ter alergias. Se os produtos forem introduzidos apenas a partir de um ano de idade, contudo, a redução das probabilidades de desenvolver alergias desce para 33%, conta a BBC.

Outra autora da pesquisa e investigadora no King’s College London, Mary Feeney, considera que embora a amamentação deva permanecer durante a introdução de alimentos sólidos, os pais devem tentar introduzir o equivalente a uma colher de chá de manteiga de amendoim três vezes por semana. Os produtos não devem ser sólidos, como amendoins cortados, devendo os pais optar por produtos como a manteiga de amendoim.