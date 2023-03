Menos de três meses depois da vitória da Argentina frente à França no desempate por grandes penalidades da final do Campeonato do Mundo, onde Portugal acabou por cair nos quartos frente a Marrocos, a Seleção dava o tiro de partida numa nova era já sem Fernando Santos, técnico que comandou os destinos nacionais ao longo de mais de oito anos, e com o terceiro selecionador estrangeiro da sua história, Roberto Martínez. Aliás, esta foi a semana em que ficaram definidos os derradeiros pontos da nova vigência, com a revelação oficial de todos os membros da equipa técnica e a primeira lista de convocados para o início da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. E era nesta última que se centravam todas as atenções.

Por uma questão de tempo, de estabilidade e de necessidade de vencer os dois primeiros encontros apenas com um par de dias de trabalho conjunto, a base da lista seria sempre formada pelo lote de jogadores que marcaram presença na última fase final do Mundial. No entanto, muito se especulou sobre possíveis mexidas nos eleitos neste início de era, a começar pela presença ou não do capitão Cristiano Ronaldo e passando pela possível chamada de jogadores estreantes ou que não foram ao Qatar como Florentino Luís ou Pedro Gonçalves (Rafa, que poderia ser possibilidade, manteve a decisão de não representar mais a Seleção).

Contas feitas, Florentino Luís acabou por ver a sua primeira chamada adiada e Pedro Gonçalves não voltou ainda aos eleitos mas nem por isso a lista deixou de ter surpresas, neste caso com as chamadas de Diogo Leite Gonçalo Inácio (o que abre a perspetiva de haver um modelo com três defesas como a Bélgica) e o regresso de Diogo Jota, que estava lesionado no Mundial. Em paralelo, a outra dúvida ficou completamente desfeita: Cristiano Ronaldo está de pedra e cal numa Seleção que mantém também o central Pepe aos 40 anos. Em paralelo, saíram em relação ao Campeonato do Mundo William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva.

Os primeiros 26 convocados de Roberto Martínez na Seleção

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma); Defesas: António Silva (Benfica), Danilo (PSG), Diogo Leite (Union Berlim), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Bayern), Diogo Dalot (Manchester United), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (B. Dortmund) e Rúben Dias (Manchester City);

Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Fulham), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Manchester City); Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea) e Rafael Leão (AC Milan).

Os 26 convocados para o Mundial de 2022 no Qatar

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma); Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City, agora Bayern), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphaël Guerreiro (B. Dortmund);

João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis); Avançados: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United, agora Al Nassr), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atl. Madrid), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

O calendário de Portugal na qualificação para o Euro-2024