Um homem assaltou esta segunda-feira uma dependência bancária da Caixa de Crédito Agrícola no concelho da Mealhada, levando mais de 15 mil euros, depois de ameaçar dois funcionários com uma arma de fogo, informou fonte da GNR.

De acordo com fonte da GNR da Mealhada, o roubo foi perpetrado por um homem de óculos e com capuz, que entrou na dependência da Caixa de Crédito Agrícola de Barcouço, no concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), empunhando uma arma de fogo.

“Pressionou dois funcionários a entregarem o dinheiro que estava disponível. Embora não se saiba ainda a quantia exata, devia ultrapassar os 15 mil euros“, referiu.

A mesma fonte confirmou ainda que, no momento do roubo, não se encontravam clientes na dependência bancária, situada perto da Igreja Matriz de Barcouço.

“O homem abandonou o local a pé e nas imediações introduziu-se numa viatura antiga”, acrescentou.

Já o Destacamento Territorial de Aveiro da GNR confirmou que o roubo terá ocorrido pelas 13h40, tendo passado para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra, uma vez que foi usada uma arma de fogo. Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou apenas que estão em curso diligências de investigação.