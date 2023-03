Novas Ferramentas de Financiamento e os desafios para o futuro

O setor dos carros usados foi um elemento de destaque ao longo de toda a conversa. Para Henrique Henriques a pandemia pode afirmar-se como um dos fatores para a crescente evolução do setor. “Podemos dizer que os usados têm vindo a ganhar espaço e peso, em detrimento dos novos. Devido à pandemia, o recurso às viaturas importadas acabou por acelerar também este crescimento do negócio dos usados em termos globais”, reforça. Ainda assim, quando falamos em evolução, a digitalização é um tema que não pode ser deixado de lado. Se o mercado está a mudar, o cliente e as suas necessidades também. “Fala-se muito no Consumer Journey, na experiência do cliente, e isto deve ser uma das prioridades das empresas. Desde o início da escolha de um carro, da contratação, até ao final do financiamento, a experiência do cliente deve ser uma experiência positiva. Isto pode ser realmente o diferenciador entre um cliente voltar a escolher a mesma entidade ou não. A digitalização é óbvio que é um ponto importante. Mas acima de tudo é preciso conhecer o nosso cliente, porque os clientes não são todos iguais. É importante escutar cada cliente, perceber quais são os seus interesses, qual é o formato que ele mais gosta…e o Credibom tem posto em prática esta ideia – ter um leque de soluções diferentes”, partilhou Henrique Henriques, focando-se em seguida no caminho traçado pelo Credibom neste sentido: “O digital tem vindo a crescer, do lado do Credibom, mas também temos outras soluções. E esta tem sido uma preocupação constante: proporcionar ao cliente uma experiência positiva do início ao fim. Temos vindo a evoluir muito positivamente nesse campo. Hoje em dia conseguimos fazer com que um processo, desde o momento da inserção até à contratação, até ao cash out do dinheiro, seja 100% sem papel. Temos um processo muito ágil, muito fácil para os nossos parceiros, para o cliente, e continuaremos a trabalhar para o tornar cada vez mais forte e robusto”.

Para o representante Credibom, estas mudanças são necessárias e fundamentais para facilitar o processo para os clientes. Sem nunca esquecer o fator segurança. “A questão da fraude é claramente um ponto importante – o processo deve ser robusto o suficiente para que o cliente sinta essa segurança e para que não haja depois qualquer tipo de problema”, acrescenta por fim.

Depois de uma conversa de sucesso, os planos para o resto da tarde seguiram e os temas continuaram a ser colocados em cima da mesa. Algumas perguntas foram respondidas, outras surgiram, e as conclusões não tardaram a chegar: os olhos continuarão postos no desenvolvimento do setor!