Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O ucraniano Vitaly Merinov, campeão mundial de kickboxing por quatro vezes, morreu na sequência dos confrontos com as forças russas. Ferido em combate, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital.

A informação foi divulgada pelo presidente da câmara de Ivano-Frankivsk, onde Merinov era membro do comité executivo. “Defendeu a Ucrânia até ao último suspiro”, escreveu Ruslan Martsynkiv numa publicação na conta de Facebook.

É uma perda irreparável para a comunidade de Ivano-Frankivsk.”

Segundo Martsynkiv, Merinov entrou ao serviço do Exército ucraniano logo nos primeiros dias da invasão em larga escala russa, em fevereiro do ano passado. O atleta chegou a ser ferido em combate, mas após um período de recuperação regressou ao campo de batalha. O militar deixa para trás a mulher e uma filha de dois anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao longo dos últimos meses vários atletas ucranianos têm morrido durante os confrontos com as forças russas. É o caso de Maksym Kagal, também campeão mundial de Kickboxing, que morreu em março a combater na cidade de Mariupol.