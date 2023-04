O título assusta e a história supreende, mas justifica-o. Jennette McCurdy é hoje conhecida pelo público juvenil por ter sido uma das estrelas da série “iCarly”, da Nickelodeon. Fez também parte da sequela “Sam & Cat” e da série “Between”. O caminho para lá chegar foi, lê-se agora, uma história de pressão constante e repressão.

Em 2017, McCurdy deixou a carreira de actriz, dedicando-se à escrita e à realização. Neste livro, temos um relato na primeira pessoa da sua jornada, sempre decidida pela mãe, que queria à força toda que a filha tivesse uma carreira na televisão. McCurdy tinha seis anos quando fez a sua primeira audição. O sonho era da mãe – e o sonho da filha era deixar a mãe feliz. Com isto, sujeitou-se a restrições alimentares pesadas. A mãe fazia-lhe uma dieta de mil calorias por dia, ela cortava-as ao meio para acelerar os resultados, pesando-se cinco ou seis vezes por dia. A ideia de comer pouco implicava ser o mais pequena possível, o que, no entender da mãe, lhe daria vantagem nas audições: conseguiria passar por mais nova, tendo mais capacidade de fazer.

Em casa, toda a sua estética era controlada, desde a pele à cor das pestanas ou ao cabelo. Aos 16 anos, ainda era a mãe a dar-lhe banho. Já mais do que crescida, ao ponto de a envergonhar, a mãe ainda ia com ela à casa-de-banho para a limpar. A repressão existia ainda de forma sexual, sendo a mãe mórmon, e isto apesar de os beijos em televisão serem permitidos. A descrição do primeiro beijo em televisão também sabe a violência: não tendo a filha real interesse em representar, sentia que os pontos-chave da vida lhe eram roubados ali (no caso, o primeiro beijo). Aqui, a ideia do fanatismo religioso também ganha peso. Já em adulta, e já com algum sucesso, a mãe vê fotografias da filha na Internet com um homem. Os insultos que daí advêm são arrepiantes:

