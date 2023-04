Julia Wandelt ficou conhecida depois de insistir que seria Maddie McCann, a criança britânica de 4 anos que desapareceu no Algarve, em 2007, mas a resposta às dúvidas instaladas já foram esclarecidas: o teste de ADN feito revelou que a jovem polaca não é a filha do casal McCann.

De acordo com a informação avançada pelo Correio da Manhã, que cita uma publicação da assessora da jovem feita no Instagram, o teste de ADN concluiu que Julia Wandelt é “100% polaca, com influências lituanas e russas”. “O teste de ADN não mostrou qualquer relação com raízes britânicas ou alemãs”, lê-se ainda na publicação.

Em fevereiro, esta jovem polaca de 21 anos terá sido contactada pelos pais de Maddie para realizar os testes de ADN. “Falei com alguém da família McCann e vou ter a possibilidade de falar com os pais da Madeleine e o teste de ADN vai ser feito em breve”, indicou Julia Wandelt, utilizando também a rede social Instagram.

Dias antes de ter sido contactada para fazer os testes, Julia criou uma página no Instagram, onde publicou várias fotografias com características parecidas às de Maddie McCann. Havia, no entanto, uma discrepância em relação à idade: Julia tem 21 anos e Maddie, se for viva, terá 19 anos, quase 20.

Mas a jovem apontava nas redes sociais as várias semelhanças que acreditava ter com a criança desaparecida nos arredores de Lagos, quando passava férias com os pais e com os irmãos, a partir de fotografias reais e das imagens que ao longo dos anos têm sido projetadas sobre como poderá ser Maddie atualmente. Ambas partilham, acreditava a alemã, a viver em Wrocław, na Polónia, raras manchas nos olhos, o formato do nariz e vários sinais no rosto e no corpo.