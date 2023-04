Em entrevista à BBC esta terça-feira à noite, em direto a partir dos escritórios do Twitter em São Francisco, Elon Musk adaptou uma das mais famosas máximas de Ted Mosby, de “How I Met Your Mother”, acrescentou-lhe uma hora e admitiu que muito provavelmente não devia fazer posts na sua própria rede social (ou em qualquer outra) depois das 3h da madrugada.

Se a personagem da série de culto, vencedora de 7 Emmys, defendia que “nada de bom” acontece depois das 2h e que a partir dessa hora o melhor a fazer é mesmo dormir, o segundo homem mais rico do mundo — que, via Twitter, chegou a desafiar Vladimir Putin para uma luta corpo a corpo ou a anunciar, à laia de piada mas sem emojis, que ia comprar o Manchester United — diz agora que a partir das 3h o melhor mesmo é fazer log out.

“Se já dei tiros nos próprios pés com tweets, várias vezes? Sim. Acho que não devia twittar depois das 3 da manhã”, admitiu. “Se vais twittar alguma coisa que possa ser controversa, guarda-a em rascunho e olha para ela no dia seguinte e decide se vale a pena fazê-lo.”

A entrevista, que aconteceu justamente um dia depois de a BBC ter contestado o selo de “media financiado pelo governo” que a rede social lhe atribuiu e que terá sido combinada em poucas horas, depois de o empresário ter aceitado de forma “inesperada” o pedido feito pelo correspondente nos Estados Unidos, serviu também para abordar a polémica.

Garantindo ter o “maior respeito” pela organização — que antes já tinha dito que considerava “uma das menos enviesadas” —, o empresário sul-africano anunciou ainda que a tag associada à emissora britânica vai ser alterada. “Queremos [a tag] tão verdadeira e precisa quanto possível, estamos a ajustar a tag para ‘financiada publicamente’, vamos tentar ser precisos.”

Já os famosos “vistos azuis” que certificam os utilizadores das contas desde que o Twitter foi criado e que, por decisão de Elon Musk, passaram recentemente a ser pagos a 7 dólares (6,5 euros) ao mês, vão mesmo começar a ser retirados das contas antigas no final desta semana, confirmou Musk.

Confrontado com os casos de meios de comunicação como o New York Times, que já fizeram saber que não vão estar disponíveis para comprar o selo de verificação, menorizou a polémica — “É uma pequena quantia de dinheiro, por isso não sei qual é o problema deles” —, e preferiu ver nestas recusas uma oportunidade para esvaziar de poder uma “certa classe de jornalistas ungidos”.

“Tenho esperança que este possa ser um caso de escolha da narrativa por parte do público, por oposição à escolha da narrativa pelos meios de comunicação social”, atacou Elon Musk, que ao longo da conversa ainda fez questão de dizer que não é ele, mas o seu cão, Floki, o verdadeiro CEO do Twitter.

